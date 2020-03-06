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День в ООС: ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены

День в ООС: ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены
19:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На Донбассе сегодня погиб военнослужащий ВСУ, еще четверо ранены,

В районе проведения операции Объединенных сил сегодня в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", а именно рядом с Авдеевкой - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, и дважды вблизи Песок - из 120-мм миномета - 12 мин.

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник совершил один обстрел украинских позиций, а именно: недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сегодня, 6 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевую травму. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сводке.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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