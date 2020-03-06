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Зеленский: Работаем, чтобы в марте провести обмен, а в апреле - "нормандскую встречу"

Зеленский: Работаем, чтобы в марте провести обмен, а в апреле - "нормандскую встречу"
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет работа для проведения в марте обмена удерживаемыми лицами, а в конце апреля - встречи в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах проведения обмена удерживаемыми лицами в марте текущего года и встречи глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в конце апреля.

Отвечая на вопрос журналиста в пятницу в Полтаве, состоится ли "нормандский саммит" в апреле и будет ли обмен удерживаемыми в марте, глава Украинского государства сказал: "Сейчас встреча (Трехсторонней контактной группы – ред.) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем".

"В этом вопросе – в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, - мне кажется, что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется это показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат", - добавил Зеленский.

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Как сообщалось, 5 марта Зеленский заявлял, что украинская сторона в ТКГ передала список из более чем 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

23 января Зеленский сообщал, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Франции, Германии и РФ на нормандском саммите, в частности, решили, что стороны будут принимать меры к стимулированию Трехсторонней контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включительно с международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск к всем удерживаемым лицам.

Тогда же планировалось провести следующую встречу лидеров "нормандского формата" через четыре месяца, то есть в апреле.

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Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Обмен пленными, "Нормандская встреча".
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