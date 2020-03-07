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На Одесчине снесли два памятника Ленину

На Одесчине снесли два памятника Ленину
01:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Одесской области снесли два памятника Ленину.

В Одесской области демонтировали два памятника Ленину.

Об этом говорится на Facebook-странице «Декоммунизация. Украина».

Отмечается, что местные власти Одесской области способствовали демонтажу двух памятников Ленину - в селах Голица и Владычень Болградского района.

«В селе Голица вместо Ленина теперь стоит крест. В селе Владычень - пустой постамент», - говорится в сообщении.

По данным активистов, на территории Одесской области осталось три памятника Ленину - в селах Виноградовка, Калчева и Зализничное Болградского района.

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Памятник, Ленин, Одесчина.
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