На Одесчине снесли два памятника Ленину

Новости Украины:В Одесской области снесли два памятника Ленину.

В Одесской области демонтировали два памятника Ленину.

Об этом говорится на Facebook-странице «Декоммунизация. Украина».

Отмечается, что местные власти Одесской области способствовали демонтажу двух памятников Ленину - в селах Голица и Владычень Болградского района.

«В селе Голица вместо Ленина теперь стоит крест. В селе Владычень - пустой постамент», - говорится в сообщении.

По данным активистов, на территории Одесской области осталось три памятника Ленину - в селах Виноградовка, Калчева и Зализничное Болградского района.