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В салоне маршрутки "Киев-Бровары" напали на девушку-полицейскую

В салоне маршрутки "Киев-Бровары" напали на девушку-полицейскую
09:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В маршрутке "Киев-Бровары" на территории столицы в пятницу мужчина напал на девушку-полицейскую за то, что отказала в его "ухаживании".

Мужчина избил в салоне маршрутки "Киев-Бровары" девушку-полицейскую, потому что она игнорировала его ухаживания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Работник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню.

Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила настырного «поклонника», что она работает в полиции и попросила, чтобы тот не приставал. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался скрыться.

Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали посильную помощь. На место происшествия оперативно прибыли столичные сотрудники полиции и задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Как установили правоохранители на месте происшествия, злоумышленником оказался житель Броваров, неоднократно жаловавшийся в полицию на жену и сына, которые якобы систематически бьют его битой. По факту разбойного нападения на сотрудника полиции Киевщины открыто уголовное производство.

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Полиция, Маршрутка, Происшествие, Киев-Бровары.
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