В Днепре возле детской площадки нашли труп мужчины

Новости Украины:В Днепре во дворе одного из домов по улице Козака Мамая нашли труп мужчины.

В четверг, 5 марта, в Днепре во дворе дома №22 по улице Казака Мамая нашли труп мужчины. Предварительно, он повесился на веревке на трубе недалеко от детской площадки, сообщает Информатор.

Как сообщается, тело обнаружил жилец дома утром около 5:20. Он рассказал, что раньше умершего не видел. Мужчина вызвал полицию. На вид покойному от 30 до 40 лет. Правоохранители обнаружили при нем документы.

На место вызвали судебно-медицинских экспертов и следственно-оперативную группу. Предварительно известно, что ни пояснительной записки, ни следов насилия на теле не обнаружено. Подробности случившегося предстоит выяснить следователям.

Напомним, в Хмельницком обнаружили тело мужчины в собственном авто, у которого было ножевое ранение в районе сердца.