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В зоне ООС на пунктах пропуска действуют временные ограничения

В зоне ООС на пунктах пропуска действуют временные ограничения
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Из-за коронавируса с 7 марта вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ в зоне ООС.

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания ОРВИ, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, в КПВВ из временно оккупированных территорий с 7:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения.

Об этом напоминает Правительственный портал.

"Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру досмотра и температурного сканирования и в случае выявления признаков, похожих на симптомы этого заболевания, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения инфекции на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией доставят в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина "скорой помощи" с подготовленным медицинским персоналом.

В случае выявления признаков заболевания у лиц, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на территории, подконтрольной правительству Украины, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ.

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Граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

Сообщается, что российско-оккупационные администрации в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях не смогут взять её под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов.

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Донбасс, Коронавирус, КПВВ, ООС.
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