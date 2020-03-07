В зоне ООС на пунктах пропуска действуют временные ограничения

Новости Украины:Из-за коронавируса с 7 марта вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ в зоне ООС.

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания ОРВИ, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, в КПВВ из временно оккупированных территорий с 7:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения.

Об этом напоминает Правительственный портал.

"Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру досмотра и температурного сканирования и в случае выявления признаков, похожих на симптомы этого заболевания, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения инфекции на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией доставят в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина "скорой помощи" с подготовленным медицинским персоналом.

В случае выявления признаков заболевания у лиц, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на территории, подконтрольной правительству Украины, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ.

Граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

Сообщается, что российско-оккупационные администрации в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях не смогут взять её под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов.