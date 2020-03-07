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В Житомире сожгли автомобиль новоиспеченной начальницы горуправления культуры

В Житомире сожгли автомобиль новоиспеченной начальницы горуправления культуры
12:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Житомире сегодня ночью сожгли автомобиль новой начальницы управления культуры.

Сегодня ночью в Житомире сожгли автомобиль новой начальницы управления культуры Житомирского горсовета Илоны Колодий.

Как сообщалось, поджог был совершен на улице Чудновской у дома, где проживает чиновница. На месте происшествия работают правоохранители.

Подробности этого дела полиция обещает сообщить позже, однако уже известно, что по данному факту возбудили уголовное дело. 

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В то же время пользователи Facebook отмечают, что поджог очевидцы видели около 3 часов ночи. Пользователи соцсети рассматривают поджог как месть и связывают с профессиональной деятельностью Колодий.

Также уже известно, что загорелись сразу два автомобиля, один сгорел дотла, а другой только поврежден огнем.

Полностью сгорела машина, которая, по данным житомирских СМИ, принадлежит новой руководительнице управления культуры Житомирского горсовета. На эту должность она была назначена всего лишь месяц назад.

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Украина, Житомир, Авто, Поджог.
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