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В Житомире окончательно закрылась норковая ферма

В Житомире окончательно закрылась норковая ферма
12:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Житомирской области окончательно закрылась норковая ферма, суд не дал обжаловать решение.

Владельцам норковой фермы в Житомирской области не удалось обжаловать решение о ее остановке.

Об этом сегодня сообщил активист Руслан Хоменко, который также предоставил соответствующее постановление Седьмого апелляционного административного суда г. Винницы от 3 марта.

"Апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Профуна" оставить без удовлетворения, а решение Житомирского окружного административного суда от 5 ноября 2019 года - без изменений”, - сказано в постановлении суда.

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Как сообщалось, 5 ноября прошлого года в Житомире суд постановил временно закрыть меховую ферму в селе Сингуры Житомирского района. Ее закрытия требовали активисты и местные жители, поскольку считали что норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений.

Экологи также уверены, что работа фермы вредит окружающей среде. Это отрицал владелец фермы – иностранец, который открыл ее после запрета мехового производства в его стране.

Контролировать деятельность норковых ферм в Украине достаточно сложно из-за того, что старые экологические нормы были отменены, а новые еще не введены.

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Житомир, Ферма, Житотноводство, Норковая ферма, Норки.
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