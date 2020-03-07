В Житомире окончательно закрылась норковая ферма

Новости Украины:В Житомирской области окончательно закрылась норковая ферма, суд не дал обжаловать решение.

Владельцам норковой фермы в Житомирской области не удалось обжаловать решение о ее остановке.

Об этом сегодня сообщил активист Руслан Хоменко, который также предоставил соответствующее постановление Седьмого апелляционного административного суда г. Винницы от 3 марта.

"Апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Профуна" оставить без удовлетворения, а решение Житомирского окружного административного суда от 5 ноября 2019 года - без изменений”, - сказано в постановлении суда.

Как сообщалось, 5 ноября прошлого года в Житомире суд постановил временно закрыть меховую ферму в селе Сингуры Житомирского района. Ее закрытия требовали активисты и местные жители, поскольку считали что норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений.

Экологи также уверены, что работа фермы вредит окружающей среде. Это отрицал владелец фермы – иностранец, который открыл ее после запрета мехового производства в его стране.

Контролировать деятельность норковых ферм в Украине достаточно сложно из-за того, что старые экологические нормы были отменены, а новые еще не введены.