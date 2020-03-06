В Житомире из-за угрозы коронавируса ограничили массовые мероприятия

Новости Украины:В Житомире приостановили проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

В Житомирской городской ОТГ приостановили проведение массовых праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий и соревнований, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

"Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - указано в сообщении.

Уточняется, что особенно это касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей.