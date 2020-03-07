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День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие

День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие
19:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Оккупанты обстреляли позиции ВСУ близ Зайцево из минометов.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов.

В зоне ООС на пунктах пропуска действуют временные ограничения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела: вблизи населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем, а рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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