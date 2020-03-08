Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы

Новости Украины:За прошедшие сутки оккупанты дважды открывали огонь в зоне ООС.

За вечер субботы боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, всего за минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов, потерь нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"7 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Украинские военные зафиксировали три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из миномета калибра 82-мм - 4 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела украинскихих позиций, а именно: вблизи Зайцево - из миномета калибра 82-мм было выпущено 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем; рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.