Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции
Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции
СМИ: Мировая экономика может сильно пострадать от COVID-19
СМИ: Мировая экономика может пострадать от COVID-19
Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее (Видео)
8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа
8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа

Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли порядка 150 автомобилей

Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли порядка 150 автомобилей
09:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что по состоянию на утро 8 марта, в очередях на КПВВ Донбасса находилось 145 автомобилей.

На контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 145 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/35; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" - 0/0", - говорится в сообщении.

Также пограничники добавили, что минувшие сутки сказались снижением интенсивности пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 33,8 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Коронавирус: КПВВ на Донбассе ограничат пропуск людей

Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения начали работу по графику весеннего периода в 7:00, пропускные операции осуществляются до 18:30.

Как сообщалось ранее, с 7 марта 2020 года ввелись временные ограничения относительно пересечения КПВВ в зоне ООС в связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус.

Напомним, в Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Госпогранслужба Украины, Линия разграничения, КПВВ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
03 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
04 Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
05 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
Из поколения в поколение: Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь