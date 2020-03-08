Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли порядка 150 автомобилей

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что по состоянию на утро 8 марта, в очередях на КПВВ Донбасса находилось 145 автомобилей.

На контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 145 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/35; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" - 0/0", - говорится в сообщении.

Также пограничники добавили, что минувшие сутки сказались снижением интенсивности пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 33,8 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения начали работу по графику весеннего периода в 7:00, пропускные операции осуществляются до 18:30.

Как сообщалось ранее, с 7 марта 2020 года ввелись временные ограничения относительно пересечения КПВВ в зоне ООС в связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус.

Напомним, в Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса.