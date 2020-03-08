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На Львовщине легковушка протаранила электроопору

На Львовщине легковушка протаранила электроопору
11:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нетрезвый водитель врезался в электоропору, его было доставлено в больницу.

Во Львовскоц области нетрезвый водитель автомобиля Mercedes въехал в электроопору, в результате чего его и пассажира авто госпитализировали в больницу. Об этом сообщает  отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes, 36-летний житель Дрогобычского района, при осуществлении обгона не справился с управлением, выехал на тротуар и въехал в электроопору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с телесными повреждениями в больницу доставили водителя с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб поясничного отдела позвоночника, алкогольное опьянение", а также пассажира автомобиля, 28-летнего жителя Дрогобычского района, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, алкогольное опьянение".

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области в результате ДТП пострадал водитель легковушки и 4 пассажира автобуса.

Напомним, в Закарпатской области водитель микроавтобуса объехал шлагбаум и попал под локомотив.

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Львовская область, ДТП, Полиция, Нацполиция.
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