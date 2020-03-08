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Ситуация на фронте: С начала суток боевики не нарушали режим тишины

Ситуация на фронте: С начала суток боевики не нарушали режим тишины
14:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Минобороны заявили, что на линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

С начала текущих суток боевики не нарушали режим тишины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 7 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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Напомним, незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции с начала субботы.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Штаб ООС.
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