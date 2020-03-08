Ситуация на фронте: С начала суток боевики не нарушали режим тишины

С начала текущих суток боевики не нарушали режим тишины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 7 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции с начала субботы.