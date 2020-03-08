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Воскресенье, 08.03.2020
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"Марш женщин" в Киеве: полиция отчиталась о ситуации

"Марш женщин" в Киеве: полиция отчиталась о ситуации
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В центре Киева акции прошли без инцидентов.

Акции в центре Киева прошли спокойно, столкновений и провокаций допущено не было.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, мероприятия в центре столицы прошли без грубых нарушений.

"Столкновений и провокаций допущено не было, запланированные акции прошли спокойно", - отметил он.

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Крищенко уточнил, что в "Марше женщин" участвовало около 2 тыс. человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацвардии.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве проходила акция "Марш женщин", участники и участницы акции требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе.

"Марш женщин" в Киеве: участницы требуют ратификации Стамбульской конвенции (Видео)

Они прошли по центральным улицам города, скандируя "Бунтуй, люби, права не отдавай!".

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Киев, Андрей Крищенко, Нацполиция, Марш женщин.
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