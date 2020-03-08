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Во Львовской области мужчина избил сожительницу, а затем набросился на полицейских

Во Львовской области мужчина избил сожительницу, а затем набросился на полицейских
17:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:На Львовщине мужчина избил свою сожительницу и полицейского.

Жителю Львовской области, который нанес телесные повреждения женщине и полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В полицию 7 марта, около 23.00, поступило сообщение о том, что в одном из сел Турковского района мужчина совершает домашнее насилие в отношении женщины.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 28-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения своей 20-летней сожительнице. По просьбе сотрудников полиции прекратить правонарушение, мужчина не отреагировал, вел себя агрессивно и не выполнял их законные требования. Зато, злоумышленник напал на правоохранителей и нанес телесные повреждения старшему лейтенанту полиции.

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Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи Турковского отделения полиции открыли уголовные производства по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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Львовская область, Нападение, Избиение, Домашнее насилие, Нацполиция.
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