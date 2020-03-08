В Днепре спасатели вытащили кота с глубокого колодца (Фото)

Новости Украины:В Днепре спасатели спустились в 6-метровый колодец, что-бы достать кота.

В Днепре спасатели достали с помощью веревки кота, который упал в 6-метровый колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"8 марта поступило сообщение от домохозяйки о том, что ее пушистик попал в колодец", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия спасатели приступили к спасению кота. Поэтому, с помощью спасательной веревки, один из спасателей спустился и достал пушистого на поверхность с глубины 6 метров.

В результате кот спасен и находится в безопасности.