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Понедельник, 09.03.2020
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В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин
09:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.

"По данным УкрГидрометцентра, 9 марта в высокогорьях Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

В Украине, кроме юго-восточной части, временами небольшие дожди ( в Карпатах с мокрым снегом), ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке до 9°; днем 12-18°, в западных, северных и Винницкой областях 6-11°.

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В Карпатах небольшой мокрый снег с дождем, температура в течение суток около 0°.

В Киеве в понедельник временами небольшие дожди, ночью и утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

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Погода, Карпаты, Укргидрометцентр, Снег, Горы, Лавина, ГСЧС.
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