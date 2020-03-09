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В Украину пытались незаконно ввезти сотни тысяч контрабандных евро и долларов

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В Украину пытались незаконно ввезти сотни тысяч контрабандных евро и долларов
10:11 Сегодня Телеграф ГПСУ Фото: ГПСУ

Новости Украины:На границе с Польшей в автобусе нашли 500 тысяч евро и 240 тысяч долларов.

Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили в микроавтобусе, который направлялся из Польши в Украину, незадекларированные деньги в размере 500 тыс. евро и 240 тыс. долларов.

Об этом информирует Госпогранслужба

"Во время погранично-таможенного контроля автомобиля Mercedes в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов» стражи границы заметили нервозное поведение водителя и решили подробнее осмотреть автомобиль", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира правоохранители обнаружили незадекларованные наличные в размере около 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

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Правоохранители составили протокол о нарушении водителем таможенных правил. Деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

Напомним, в Закарпатской области военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда предотвратили попытку вывоза из Украины партии одноразовых медицинских масок.

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Польша, Валюта, Пограничники, Контрабанда, ГПСУ.
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