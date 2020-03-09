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В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса

В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса
11:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что в очередях на КПВВ находятся 85 автомобилей.

Сегодня утром на Донбассе в КПВВ на въезд и выезд находилось 85 автомобилей, передает УНН со ссылкой на сообщение ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/0; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" - 10/5 ", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока снизилась. В общем через КПВВ последовало 16,1 тысячи человек и 2,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 3965 человек и 690 транспортных средств; "Марьинка" - 3385 человек и 780 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3175 человек и 780 транспортных средств; "Гнутово" - 840 человек и 260 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4745 человек.

Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли порядка 150 автомобилей

Как сообщалось ранее, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 145 автомобилей.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом Штаб ООС ограничат передвижение через КПВВ на Донбассе.

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Госпогранслужба, Донбасс, Линия разграничения, КПВВ, ОРДЛО.
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