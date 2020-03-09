Залез через чердак: На Волыни злоумышленник проник в дом пенсионерки и украл крупную сумму

Новости Украины:На Волыни задержали мужчину, который украл у пенсионерки крупную сумму денег.

Вчера в полицию с заявлением обратилась 69-летняя жительница Турийского района. Женщина рассказала, что неизвестный через чердак проник в ее дом и похитил деньги. Сумма нанесенного материального ущерба составляет свыше 20 тыс. Грн.

Об этом сообщили в ГУНП области.

Сотрудники криминальной полиции оперативно установили, что кражу совершил ранее судимый 27-летний односельчанин потерпевшей. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Похищенные деньги изъяли.

К слову, злоумышленник с февраля этого года находился в розыске за совершение кражи, и скрывался от исполнения приговора суда.

По факту кражи, соединенной с проникновением в жилье следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.