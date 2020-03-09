Под Киевом неизвестный наехал на пешехода и скрылся с места преступления

Новости Украины:В Киевской области водитель наехал на пешехода и затем скрылся с места ДТП.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Ставищенского отделения полиции, следственно-оперативная группа Следственного управления полиции в Киевской области, криминалисты.

Полицейские установили личность погибшей - 33-летняя жительница Черкасской области. Ее тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Об этом сообщили в ГУНП области.

Во время осмотра места аварии работники полиции обнаружили обломки пластика и стекла, установили марку вероятного автомобиля, причастного к ДТП.

Для установления и задержания водителя-виновника на территории нескольких районов Киевской и соседней Черкасской были ориентированы мобильные наряды полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль "Volkswagen Caravelle", причастен к смертельной аварии. Также задержали водителя, который основанной подозревается в совершении ДТП. Им оказался 28-летний житель города Белая Церковь. Автомобиль в качестве вещественного доказательства помещен на специальную площадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства аварии, ведется следствие.