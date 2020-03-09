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В Киевской области пьяный водитель нарушил правила ПДД и пытался скрыться от полиции

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В Киевской области пьяный водитель нарушил правила ПДД и пытался скрыться от полиции
12:26 Сегодня Телеграф Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:Под Киевом водитель в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД и врезался в служебную машину патрульных.

Группа реагирования патрульной полиции Таращанского района во время несения службы в селе Лукьяновка пытались остановить автомобиль "ВАЗ-2101", водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Однако, тот на законные требования полицейских не отреагировал и продолжил движение.

Полицейский экипаж начал преследовать беглеца. Во время маневра на закругленном участке дороги водитель-нарушитель не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение со служебной машиной.

Нарушителем оказался местный житель, 1976 года рождения. На месте происшествия в установленном законом порядке, с помощью прибора Drager полицейские установили, что содержание алкоголя в нем достигал 1,66 промилле.

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В отношении правонарушителя работники полиции составили три административных протокола, а именно по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского ...) и по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) КоАП. 

Материалы будут направлены в суд для принятия законного решения.

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Киев, Украина, ДТП, Нацполиция, ГУНП.
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