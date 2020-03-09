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В Черкасской области мужчина застрелил своего партнера по бизнесу

В Черкасской области мужчина застрелил своего партнера по бизнесу
12:42 Сегодня Телеграф Фото:ch.npu.gov.ua

Новости Украины:В Умани местный житель во время ссоры застрелил своего партнера по бизнесу.

В полицию Умани поступило сообщение, что местный житель застрелил мужчину.Во время проверки информация подтвердилась.

Об этом сообщили в ГУНП области.

Как выяснили сотрудники полиции, между двумя мужчинами, которые имели совместный бизнес возникла ссора, во время которой один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону другого. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Под Киевом неизвестный наехал на пешехода и скрылся с места преступления

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили пистолет иностранного производства и стреляные гильзы.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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Украина, Черкассы, Умань, ГУНП.
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