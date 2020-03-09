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На Херсощине мужчина убил карточного должника

На Херсощине мужчина убил карточного должника
13:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости Украины:В Херсонской области мужчина пытался скрыть свою причастность к убийству карточного должника.

В Белозерское отделение полиции позвонил местный житель. Мужчина рассказал, что утром к нему в гости пришел знакомый, который плохо себя чувствовал. У него были ссадины на голове и гематомы на лице. Поэтому заявитель вызвал скорую и полицию. От полученных телесных повреждений гость скончался до приезда медицинских работников. Сейчас полицейские установили истинные обстоятельства происшествия и задержали мужчину по подозрению в совершении умышленного убийства.

Об этом сообщили в ГУНП области. 

Полицейские выяснили, что заявителем является 45-летний гражданин, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений средней тяжести. Во время осмотра места происшествия полицейские заметили, что хозяин не уверен в своих показаниях, путается в показаниях и пытается придумать новые версии. Так и выяснилось, что он все придумал, чтобы избежать наказания. 

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Как установили полицейские, потерпевший пришел в дом накануне вечером. Вместе мужчины употребляли алкогольные напитки. Во время застолья хозяин вспомнил, что гость должен ему карточный долг, который не возвращает уже длительное время. Из-за этого между мужчинами началась драка, в ходе которой владелец дома несколько раз ударил должника в лицо и по голове деревянной палкой. После этого лег спать, а утром уже обнаружил, что гость скончался.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Украина, Убийство, Херсон, Нацполиция, ГУНП.
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