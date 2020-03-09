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Ситуация в ООС: боевики применили запрещенное вооружение

Ситуация в ООС: боевики применили запрещенное вооружение
13:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Первый обстрел был зафиксирован в 08:40 утра. Боевики выпустили пять мин калибра 120 мм по опорным пунктам украинских войск под Ореховым.

Позже в районе населенного пункта Зайцево боевики применили минометы калибра 82 мм.

Под Широкиным боевики использовали беспилотный летательный аппарат, с которого была сброшена граната ВОГ-17.

В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро получили ранения

Пострадавших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

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Боевики, Минобороны, ВСУ, ООС.
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