Ситуация в ООС: боевики применили запрещенное вооружение

Новости Украины:Боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Первый обстрел был зафиксирован в 08:40 утра. Боевики выпустили пять мин калибра 120 мм по опорным пунктам украинских войск под Ореховым.

Позже в районе населенного пункта Зайцево боевики применили минометы калибра 82 мм.

Под Широкиным боевики использовали беспилотный летательный аппарат, с которого была сброшена граната ВОГ-17.

Пострадавших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.