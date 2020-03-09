Подарок к празднику: В Киеве на 8 марта родилось 15 девочек

Новости Украины:В столице на Международный женский день родилось 38 детей, из которых большинство мальчики.

В Киеве в Международный женский день, 8 марта родилось 38 детей, большинство из них мальчики.

Об этом сообщила руководитель прессслужбы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Так, по информации КГГА, в Киеве 8 марта родилось 38 детей, среди них 23 мальчика и 15 девочек.

Как сообщалось, в Киеве состоялась акция "Марш женщин", посвященная Международному женскому дню 8 марта.

Также, стало известно, сколько украинских женщин связали свою жизнь с наукой.

Как сообщалось, в Киеве в день влюбленных, 14 февраля, родилось 90 детей.