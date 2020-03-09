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Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают

Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
13:27 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Рынок недвижимости в Киеве в феврале вырос на 43%.

В Киеве резко ожил рынок недвижимости. Больше всего разбирают квартиры в новостроях, но и коммерческие помещения пользуются спросом.

По словам гендиректора АН "Благовест" Елены Биберовой, в феврале этого года было заключено сделок на $33,482 млн, что на 43% больше январских показателей.

Чаще всего покупали квартиры (72% сделок). Процент сделок с нежилым фондом в феврале составил 20%, с частными домами – 8%.

Основные тенденции февраля на рынке недвижимости Киева:

  • Существенная активизация спроса в сравнении с январем 2020 и февралем 2019 года.
  • Вырос процент сделок с квартирами дорогого ценового сегмента (от $250 тыс.) и квартирами стоимостью $80-150 тыс.
  • Удешевление ипотечных кредитов (до 14% годовых) активизировало спрос на рынке недвижимости. До 25% сделок прошло с использованием кредитов.

"Рынок недвижимости Киева в феврале был очень активным. Интерес к покупке недвижимости был на уровне конца года, когда наблюдается традиционный всплеск активности покупателей. При этом порядка 80% сделок было с квартирами в новых домах. Удешевление ипотеки также позитивно повлияло на ситуацию на рынке, спрос растет и все больше сделок проходит с привлечением ипотеки", – говорит Елена Биберова.

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Что покупают:

Наибольший спрос в феврале 2020 года пришелся на квартиры в ценовом диапазоне $50-100 тыс. – 41% сделок.

Чаще покупали 2-3-комнатные квартиры в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском районах Киева. Также в этом ценовом диапазоне были сделки и с объектами нежилого фонда;

На втором месте – ценовой сегмент $100-250 тыс. – 32% сделок.

За эти деньги также чаще всего приобретали квартиры, преимущественно, в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы. Были единичные сделки с домами и объектами нежилого фонда;

На третьем месте – ценовой сегмент до $50 тыс. – 21% сделок.

В этой категории приобретались в основном 1-2-комнатные, реже 3-комнатные квартиры, чаще – в Святошинском, Соломенском, Днепровском, Деснянском районах столицы. Сделки с квартирами составили основную долю;

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Ценовой сегмент от $250 тыс. занял 6% от общего числа сделок.

В данной категории в феврале покупали в основном квартиры и объекты нежилого фонда. Были единичные сделки с домами. Расположены объекты в Печерском, Шевченковском районах, в их центральной части.

Самым бюджетным объектом, проданном в феврале, оказалась 1-комнатная квартира на пр. Академика Глушкова (Голосеевский район) площадью 31 кв. м, купленная за $25 тыс.

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Самый дорогой объект, проданный в феврале – дом в Козине площадью 430 кв. м за $600 тыс.

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Киев, Недвижимость, Елена Биберова.
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