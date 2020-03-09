Штаб ООС: Террористы атаковали автомобиль медиков возле Талаковки

Российские оккупанты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил возле населенного пункта Талаковка.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, противник совершил обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, с которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста.
"К счастью, никто из украинских защитников не пострадал. Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями Российской Федерации всеми правилами международного гуманитарного права по ведению боевых действий", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранеее, с начала суток по состоянию на 12:00 на Донбассе зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, однако боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.
Напомним, боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма.