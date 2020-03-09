В центре столицы прошла акция солидарности с крымчанами

Новости Украины:Участники акции выступили в поддержку политзаключенных в России и аннексированном ею Крыму.

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко состоялась ежегодная акция солидарности с украинским Крымом.

На акции присутствовали несколько десятков человек.

"Сегодня у нас проходит ежегодная акция солидарности с украинским Крымом. Есть несколько важных дат во время начала оккупации - 26 февраля, когда захватывали крымский парламент, а следующая важная дата - это 9 марта, потому что именно в этот день к памятникам Шевченко по всему Крыму выходили украинцы с флагами, они поддерживали именно украинские ценности", - рассказала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, в этот день в 2014 году в разных городах состоялась большая акция против Российской Федерации и российской оккупации.

"И сегодня мы выходим в первую очередь для того, чтобы поддержать тех крымчан, которые остаются там и считают себя гражданами Украины", - подчеркнула она.

Скрипник отметила, что сегодня для украинских граждан Крыма крайне важна поддержка государства и украинского общества.

В знак солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают бороться за украинский Крым, участники акции принесли плакаты с надписями: "Крым - это Украина", "Мы с вами! Крым - Украина", а также спели Гимн Украины.

Во время акции со словами поддержки к жителям Крыма обратились бывшие политические узники, крымские активисты и общественные деятели, в частности, Олег Сенцов, Андрей Щекун, Исмаил Рамазанов и другие.

Напомним, в международной организации Freedom House считают, что Россия за годы оккупации Крыма уничтожила там все политические права.