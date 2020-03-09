Привалило скульптурой: В Запорожье погибла девочка

Новости Украины:В Запорожье в парке на девочку упала деревянная скульптура, ребенка доставили в больницу.

В Запорожье на девочку в парке "Дубовая роща" упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Правоохранители открыли производство. Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Инцидент произошел 8 марта в парке "Дубовая роща".

По предварительной информации, девочка залезла на деревянного медведя, но скульптура не была закреплена и упала на ребенка.

После этого девочку доставили в больницу, где 9 марта она умерла.

"Полиция открыла производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины ст. 367 (служебная халатность) и 115 (умышленное убийство)", - сообщила Людвик.

Как сообщалось ранее, в Хмельницком произошел обвал строительных конструкций на территории недостроенного гаражного массива, один ребенок умер, еще один госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.