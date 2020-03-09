Иностранец с диппаспортом пытался вывезти из Украины в Польшу более 1,5 тыс пачек сигарет

Новости Украины:На границе с Польшей сотрудники ГПСУ задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины около полторы тысячи пачек сигарет.

Сегодня в полдень в пункте пропуска "Тыса" Чопского отряда пограничники помешали перемещению через границу партии табачных изделий. Контрабандные сигареты нашли в полостях легкового автомобиля "Audi" немецкой регистрации.

Водитель транспортного средства, гражданин Республики Гвинея-Бисау, предоставил на контроль дипломатический паспорт, передает ГПСУ.

Как сообщили в ГПСУ, во время проведения контрольных операций у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности намерений иностранца, который следовал из Украины в Венгрию, поэтому его автомобиль направили на углубленную проверку.

Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины. Их скрыли в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля. Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табак.

Сейчас правоохранители подсчитывают точное количество выявленных сигарет и устанавливают все обстоятельства дела, сообщили пограничники.