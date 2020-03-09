На границе с Польшей украинские пограничники обнаружили "серую схему" контрабанды

Новости Украины:Пограничники Украины на границе с Польшей раскрыли незаконную схему по транспортировке товаров.

"Серую схему" ввоза товаров в Украину обнаружили пограничники на границе с Польшей, передает пресс-служба ГПСУ.

"Недавно одной из сделок помешали на границе с Польшей. Подозрение пограничников Мостиского отряда вызвал грузовик с более 13 тоннами груза, заявленная стоимость которого, при ввозе в Украину, составляла не полных 40 тыс. долларов. К тому же у охранников границы уже была предварительная информация о возможном незаконном перемещении товаров", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, чтобы разоблачить схему и подтвердить несоответствие заявленной стоимости пограничники инициировали совместно с работниками таможни углубленный обзор указанного транспортного средства. После чего автомобиль полностью разгрузили и пересчитали тысячи единиц товара.

"... в перечне выявленных нарушений и несоответствие товарно-сопроводительным документам, и превышение количества задекларированных товаров, и самое главное - большинство товаров высокого качества, от именитых мировых производителей, значатся в товаросопроводительных документах под другой страной происхождения и значительно более низкого качества", - говорится в сообщении.

Например, заявленная стоимость велосипедов, которые также были среди товаров в этом грузовике - лишь чуть более 100 долларов за единицу. На самом деле реальная стоимость различных моделей этого известного производителя колеблется от 600 до 2000 евро, отметили пограничники.

В общем фактическая стоимость товара, который перемещался может достигать около 350 тыс. евро, а это отнюдь не та сумма, которая была указана в документах, сообщили в ГПСУ.

Об открытом нарушения пограничники будут информировать подразделения прокуратуры с целью осуществления дальнейшей проверки, центральные органы ГФС Украины относительно возможного уклонения от налога на прибыль, ведь автомобиль должен был растамаживаться внутри страны, а также инициировать получение данных от взаимодействующих структур стран ЕС о стоимости поставки товаров.