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В Харькове годовщину со дня рождения Кобзаря отметили чтением его стихов

В Харькове годовщину со дня рождения Кобзаря отметили чтением его стихов
23:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Конкурсом чтения стихов Тараса Шевченко отметила общественность Харькова 206-ю годовщину со дня рождения Великого Кобзаря.

На празднике у памятника Шевченко в центре города собрались представители как властных структур Харькова и области, так и общественных организаций, ветераны АТО/ООС, духовенство, правоохранители, студенты, школьники.

Харьковчане возложили цветы к памятнику Великому Кобзарю, а также имели возможность просмотреть на экране, установленном возле памятника, документальный фильм о Тарасе Шевченко из серии "Великие украинцы". Свое исполнительское мастерство продемонстрировали профессиональные артисты и самодеятельные коллективы.

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В конкурсе художественного чтения приняли участие все желающие - от ветеранов АТО/ООС до школьников. Победители зрительских симпатий отмечены подарками: книгами стихов Шевченко.

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Харьков, Тарас Шевченко, Годовщина, Кобзарь.
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