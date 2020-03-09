В Харькове годовщину со дня рождения Кобзаря отметили чтением его стихов

Новости Украины:Конкурсом чтения стихов Тараса Шевченко отметила общественность Харькова 206-ю годовщину со дня рождения Великого Кобзаря.

На празднике у памятника Шевченко в центре города собрались представители как властных структур Харькова и области, так и общественных организаций, ветераны АТО/ООС, духовенство, правоохранители, студенты, школьники.

Харьковчане возложили цветы к памятнику Великому Кобзарю, а также имели возможность просмотреть на экране, установленном возле памятника, документальный фильм о Тарасе Шевченко из серии "Великие украинцы". Свое исполнительское мастерство продемонстрировали профессиональные артисты и самодеятельные коллективы.

В конкурсе художественного чтения приняли участие все желающие - от ветеранов АТО/ООС до школьников. Победители зрительских симпатий отмечены подарками: книгами стихов Шевченко.