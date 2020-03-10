Скачать
Вторник, 10.03.2020
Малюська посетил СИЗО и "мятежную" колонию №25 в Харькове
Малюська посетил СИЗО и "мятежную" колонию №25 в Харькове
Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру
Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Эд Ширан сделал оригинальную тату в честь будущих детей
Эд Ширан сделал оригинальную тату в честь будущих детей

Малюська посетил СИЗО и "мятежную" колонию №25 в Харькове

Малюська посетил СИЗО и "мятежную" колонию №25 в Харькове
02:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Денис Малюська попробовал местную пищу и пришел к выводу, что ее "можно есть".

Министр юстиции Денис Малюська посетил в Харькове с инспекционной проверкой местное СИЗО и Алексеевскую исправительную колонию №25. Об этом он сообщил в Facebook.

"Праздники закончились, и сегодня с инспекционной проверкой без предупреждения я посетил Харьков - объектами внимания стали местное СИЗО и учреждение №25", - написал министр.

По его словам, в СИЗО "стандартно бедновато, но без провалов". Он попробовал местную пищу и пришел к выводу, что ее "можно есть".

"Из местных достопримечательностей - питомник для собак (в основном овчарки). Отдельные умеют на ходу заскочить в окно авто с плохими последствиями для водителя", - рассказал руководитель Минюста.

В то же время увиденное в учреждении №25, которое министр назвал "флагманом" красных "тюрем" («красная» колония - образцовое учреждение, где администрация не допускает никаких нарушений порядка), поразило его настолько, что, по его словам, "нужно несколько часов отходить".

"Все поражающие воображение фото и видео - именно оттуда. «Камеры», которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время «часа сна» включают классическую музыку, дисциплинарный изолятор как сказочный домик и многое другое. Доход производственных мощностей при учреждении - около 15 млн гривень в год", - описывает ситуацию министр.

По его словам, это учреждение - лакомый кусок для многих, поэтому его периодически "лихорадит".

"Последние обвинения (и похоже, что небеспочвенны) - в пытках заключенных. Все ключевые фигуранты освобождены, продолжается уголовное производство. С пострадавшими пообщался. Дело на контроле у Минюста", - заявил Малюська.

Он также отметил, что персонал тюрем и СИЗО уже настроился к его неожиданным визитам.

"В принципе, везде уже готовы к проверке и знают, как себя вести и чего ожидать. Как по мне - это неплохо. Моя главная цель - не наказывать, а обеспечить качественное выполнение стстемой своих функций. Если для этого надо держать их в тонусе своими визитами - так и буду делать", - подчеркнул министр юстиции.

8 января руководство Алексеевской исправительной колонии № 25 сообщило в Сети о попытке отдельных заключенных дестабилизировать оперативную обстановку "с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций". Относительно 22 осужденным была применена физическая сила и спецсредства. В колонии были временно введены особые условия режима содержания.

Зеленский: Мы воюем сейчас за наше государство, за нашу культуру

13 января Офис Генерального прокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия, нарушения законодательства о труде. Основанием для производств стало заявление представителей Харьковской правозащитной группы.

20 февраля Минюст подтвердил нарушения прав заключенных, зафиксированные представителями Уполномоченного по правам человека во время мониторинговых визитов в колонию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, СИЗО, Денис Малюська, Колония №25.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
02 Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)
03 "Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях
04 Marvel представили финальный трейлер супергеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон (Видео)
05 Красная шапочка: герцоги Кембриджские появились на службе по случаю Дня Содружества (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
Дэниел Крейг: &quot;Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним&quot;
Дэниел Крейг: "Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь