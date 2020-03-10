Малюська посетил СИЗО и "мятежную" колонию №25 в Харькове

Новости Украины:Денис Малюська попробовал местную пищу и пришел к выводу, что ее "можно есть".

Министр юстиции Денис Малюська посетил в Харькове с инспекционной проверкой местное СИЗО и Алексеевскую исправительную колонию №25. Об этом он сообщил в Facebook.

"Праздники закончились, и сегодня с инспекционной проверкой без предупреждения я посетил Харьков - объектами внимания стали местное СИЗО и учреждение №25", - написал министр.

По его словам, в СИЗО "стандартно бедновато, но без провалов". Он попробовал местную пищу и пришел к выводу, что ее "можно есть".

"Из местных достопримечательностей - питомник для собак (в основном овчарки). Отдельные умеют на ходу заскочить в окно авто с плохими последствиями для водителя", - рассказал руководитель Минюста.

В то же время увиденное в учреждении №25, которое министр назвал "флагманом" красных "тюрем" («красная» колония - образцовое учреждение, где администрация не допускает никаких нарушений порядка), поразило его настолько, что, по его словам, "нужно несколько часов отходить".

"Все поражающие воображение фото и видео - именно оттуда. «Камеры», которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время «часа сна» включают классическую музыку, дисциплинарный изолятор как сказочный домик и многое другое. Доход производственных мощностей при учреждении - около 15 млн гривень в год", - описывает ситуацию министр.

По его словам, это учреждение - лакомый кусок для многих, поэтому его периодически "лихорадит".

"Последние обвинения (и похоже, что небеспочвенны) - в пытках заключенных. Все ключевые фигуранты освобождены, продолжается уголовное производство. С пострадавшими пообщался. Дело на контроле у Минюста", - заявил Малюська.

Он также отметил, что персонал тюрем и СИЗО уже настроился к его неожиданным визитам.

"В принципе, везде уже готовы к проверке и знают, как себя вести и чего ожидать. Как по мне - это неплохо. Моя главная цель - не наказывать, а обеспечить качественное выполнение стстемой своих функций. Если для этого надо держать их в тонусе своими визитами - так и буду делать", - подчеркнул министр юстиции.

8 января руководство Алексеевской исправительной колонии № 25 сообщило в Сети о попытке отдельных заключенных дестабилизировать оперативную обстановку "с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций". Относительно 22 осужденным была применена физическая сила и спецсредства. В колонии были временно введены особые условия режима содержания.

13 января Офис Генерального прокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия, нарушения законодательства о труде. Основанием для производств стало заявление представителей Харьковской правозащитной группы.

20 февраля Минюст подтвердил нарушения прав заключенных, зафиксированные представителями Уполномоченного по правам человека во время мониторинговых визитов в колонию.