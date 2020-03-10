Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Широкино, Гнутово, Авдеевка, Орехово, Водяное, Новолуганское, Луганское, Травневое.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.