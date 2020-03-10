Скачать
Вторник, 10.03.2020
Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко
Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко
Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии
Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии
Зинченко - о матче с МЮ: Футбол - это не только про владение, но и голы
Зинченко - о матче с МЮ: Футбол - это не только про владение, но и голы
10 марта - приметы и обряды в День Тараса
10 марта - приметы и обряды в День Тараса

Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов

Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Широкино, Гнутово, Авдеевка, Орехово, Водяное, Новолуганское, Луганское, Травневое.

День в ООС: ранен украинский защитник

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
02 "Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях
03 Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)
04 Медики назвали природное снотворное, которое действительно работает
05 Marvel представили финальный трейлер супергеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта
Украину накроет туман: прогноз погоды 10 марта
Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов
Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь