День в ООС: ранен украинский защитник

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает Штаб ООС на странице в Фейсбук.
Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
"Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста", - сказано в сообщении.
Сегодня, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.