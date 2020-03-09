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День в ООС: ранен украинский защитник

День в ООС: ранен украинский защитник
19:21 Сегодня Телеграф Штаб ООС в Фейсбук Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим тишины, ранения получил военнослужащий ВСУ.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Штаб ООС на странице в Фейсбук. 

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;
  • вблизи Водяного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

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Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 5 мин;
  • вблизи зайцев - с 82-мм миномета - 4 мины;
  • в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста", - сказано в сообщении.

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Сегодня, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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