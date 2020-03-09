День в ООС: ранен украинский защитник

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим тишины, ранения получил военнослужащий ВСУ.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Штаб ООС на странице в Фейсбук.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17;

вблизи Водяного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 5 мин;

вблизи зайцев - с 82-мм миномета - 4 мины;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Следует отметить, что противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста", - сказано в сообщении.

Сегодня, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.