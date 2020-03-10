В Тернополе поймали чиновника-взяточника

Новости Украины:Экс-чиновника Госгеокадастра задержали на взятке в Тернополе.

СБУ задержала бывшего чиновника Госгеокадастра в Тернопольской области во время получения взятки.

Об этом в Facebook сообщает УСБУ в Тернопольской области.

"В Тернополе бывший чиновник областного управления Госгеокадастра "погорел" на взятке за содействие в выделении земельного участка сельскохозяйственного назначения. По предварительной версии следствия, экс-чиновник оценил в 1000 долларов США использование своих связей для влияния на сотрудников госучреждения и принятия ими положительного решения о предоставлении гражданину в пользование земельного надела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после изготовления проектно-технической документации на земельный участок площадью 1,7 га злоумышленник напомнил местному жителю о необходимости рассчитаться.

Принять наличные лично он отказался, вместо этого направил "клиента" к посреднице, которая ждала в автомобиле, припаркованном у автовокзала.

Оперативники задокументировали получение взятки посредницей и телефонные звонки с подтверждением успешного завершения сделки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием) бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления.