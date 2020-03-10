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Гибель ребенка в "Дубовой роще": власти Запорожья отстранили руководство парка

Гибель ребенка в "Дубовой роще": власти Запорожья отстранили руководство парка
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Мэр Запорожья решил отстранить начальство парка, где трагически погибла маленькая девочка.

Из-за трагической гибели 8-летней девочки городской голова Запорожья Владимир Буряк подписал розпоряженне об отстранении руководства парка "Дубовая роща" от исполнения обязанностей.

Об этом мэр Запорожья сообщил на своей странице в Facebook.

"Моим распоряжением руководство парка отстранено от исполнения обязанностей, как минимум, на время проведения следствия", - заявил Буряк.

Кроме того, добавил он, в ближайшие дни в городе будут проверены все без исключения места досуга детей и взрослых, а также все аттракционы. С нерадивыми руководителями и предпринимателями будут разорваны все контракты и отношения.

В то же время, по словам директора КП "Дубовая роща" Олега Комаренко, деревянные скульптуры (в том числе и скульпутура медведя, упавшая на девочку), не находились на балансе парка.

"5 марта мой заместитель по благоустройству заметил, что одна из деревянных статуй шатается, он ее демонтировал и положил возле дороги. Как демонтированная статуя снова там оказалась - у нас есть видео за все дни, на котором видно, как группа из 5-6 человек эту статую поставила. То, что демонтированную статую вернули на площадку, наши сотрудники не заметили. Скульптуры не были на балансе парка, - прокомментировал журналистам Комаренко.

Привалило скульптурой: В Запорожье погибла девочка

Деревянные сказочные герои появились в парке в 2013 году после проведения фестиваля народных мастеров. Скульптуры создавали мастера из разных городов Украины.

Как ранее сообщалось, 8 марта около 14:10 в парке произошла трагедия: 8-летняя Аня Ждан залезла на двухметровую скульптуру, которая оказалась не закрепленной, и упала вместе с ней. Деревянный медведь весом более 150 килограммов раздавил девочку. Аня умерла в больнице.

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Запорожье, Нацполиция, Владимир Буряк.
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