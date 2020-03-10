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В Одессе отменили международную конференцию из-за угрозы коронавируса

В Одессе отменили международную конференцию из-за угрозы коронавируса
12:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Конференция "Одесские Дебаты" была запланирована 12-13 марта, однако ее пришлось отменить из-за коронавируса.

В Одессе из-за угрозы распространения коронавируса отменена 3-я ежегодная международная конференция "Одесские Дебаты" (The Odesa Debate), которая планировалась на 12-13 марта.

Как сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, двухдневная конференция, тема которой "Перспективное мышление: Построение мирной и процветающей Украины", должна была стартовать 12 марта. Сегодня утром мероприятие было анонсировано, на него пригласили журналистов, но вскоре в ОГА заявили, что оно отменено.

"Только что стало известно об отмене мероприятия из-за эпидемиологической угрозы (коронавируса – ред)", - сообщили в пресс-службе.

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В рамках конференции планировался визит высокопоставленных украинских дипломатов из профильных министерств, а также экспертов и дипломатов из США и Европы.

В частности, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вице-министра иностранных дел Литвы Далиуса Чекуолиса, заместителя помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента (Государственный департамент США), других представителей США, Дании и пр.

Напомним, в Минздраве дали рекомендации для путешественников, которые вернулись из стран с коронавирусом.

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Одесса, Коронавирус, Конференция в Одессе, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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