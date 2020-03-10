Впервые за 140 лет: в столице зафиксировали самую теплую ночь

Новости Украины:В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда.

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже 6,8°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°", - указывается в сообщении.

Еще один рекорд был установлен ночью 8 марта – температура не опустилась ниже 7° тепла, что на 2,2° выше, чем рекорд, установленный в 1906 году.

В целом, отмечают в обсерватории, температура первой декады марта превышает норму на 9,5° и соответствует климатической норме первой декады апреля.

Всего с начала марта в Киеве было установлено 7 температурных рекордов.