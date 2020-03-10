Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта

Новости Украины:Теплая погода без существенных осадков ожидается в Украине в середине текущей недели.

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 10 марта, небольшой дождь возможен лишь ночью в северных областях. Также ночью и утром в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях туман.

Карта осадков 10 марта / windy.com

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Карта ветров 10 марта / windy.com

Прогноз погоды на вторник, 10 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11, переменная облачность

Львов – +9…+11, переменная облачность

Ивано-Франковск – +8…+10, переменная облачность

Тернополь – +9…+11, переменная облачность

Черновцы – +9…+11, переменная облачность

Хмельницкий – +10…+12, переменная облачность

Луцк – +8…+10, переменная облачность

Ровно – +8…+10, переменная облачность

Житомир – +9…+11, переменная облачность

Винница – +11…+13, переменная облачность

Одесса – +13…+15, переменная облачность

Николаев – +15…+17, переменная облачность

Херсон – +16…+18, переменная облачность

Симферополь – +15…+17, переменная облачность

Кропивницкий – +14…+16, переменная облачность

Черкассы – +13…+15, переменная облачность

Чернигов – +12…+14, переменная облачность

Сумы – +13…+15, переменная облачность

Полтава – +13…+15, переменная облачность

Днепр – +15…+17, переменная облачность

Запорожье – +17…+19, переменная облачность

Донецк – +15…+17, переменная облачность

Луганск – +13…+15, переменная облачность

Харьков – +16…+18, переменная облачность

Киев – +11…+13, переменная облачность

Погода 10 марта / meteo.gov.ua

Температура в западных областях и Житомирской области ночью 1-6° тепла, днем – 7-12°. В Карпатах в течение суток температура продолжит удерживаться на отметке около 0°.

На остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке до 19° тепла.

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Погода 11 марта / meteo.gov.ua

В среду 11 марта в Украине ожидается небольшой дождь. Исключением станут южные области. В Карпатах возможен мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат возможны порывы 25-28 м/с.

Температура ночью 3-8°, в западных областях 0-5° тепла. Днем воздух прогреется до 8-13°, в южных областях до 17°.

В Киеве в ночь на среду без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.