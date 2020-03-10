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Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта

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Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Теплая погода без существенных осадков ожидается в Украине в середине текущей недели.

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 10 марта, небольшой дождь возможен лишь ночью в северных областях. Также ночью и утром в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях туман.

Карта осадков 10 марта / windy.com

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Карта ветров 10 марта / windy.com

Прогноз погоды на вторник, 10 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +9…+11, переменная облачность

  • Львов – +9…+11, переменная облачность

  • Ивано-Франковск – +8…+10, переменная облачность

  • Тернополь – +9…+11, переменная облачность

  • Черновцы – +9…+11, переменная облачность

  • Хмельницкий – +10…+12, переменная облачность

  • Луцк – +8…+10, переменная облачность

  • Ровно – +8…+10, переменная облачность

  • Житомир – +9…+11, переменная облачность

  • Винница – +11…+13, переменная облачность

  • Одесса – +13…+15, переменная облачность

  • Николаев – +15…+17, переменная облачность

  • Херсон – +16…+18, переменная облачность

  • Симферополь – +15…+17, переменная облачность

  • Кропивницкий – +14…+16, переменная облачность

  • Черкассы – +13…+15, переменная облачность

  • Чернигов – +12…+14, переменная облачность

  • Сумы – +13…+15, переменная облачность

  • Полтава – +13…+15, переменная облачность

  • Днепр – +15…+17, переменная облачность

  • Запорожье – +17…+19, переменная облачность

  • Донецк – +15…+17, переменная облачность

  • Луганск – +13…+15, переменная облачность

  • Харьков – +16…+18, переменная облачность

  • Киев – +11…+13, переменная облачность

Погода 10 марта /  meteo.gov.ua

Температура в западных областях и Житомирской области ночью 1-6° тепла, днем – 7-12°. В Карпатах в течение суток температура продолжит удерживаться на отметке около 0°.

На остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке до 19° тепла.

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Погода 11 марта /  meteo.gov.ua

В среду 11 марта в Украине ожидается небольшой дождь. Исключением станут южные области. В Карпатах возможен мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат возможны порывы 25-28 м/с.

10 марта - приметы и обряды в День Тараса

Температура ночью 3-8°, в западных областях 0-5° тепла. Днем воздух прогреется до 8-13°, в южных областях до 17°.

В Киеве в ночь на среду без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

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Погода, Укргидрометцентр, Туман, Прогноз погоды, 11 марта, 10 марта.
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