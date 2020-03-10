Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во вторник, 10 марта, небольшой дождь возможен лишь ночью в северных областях. Также ночью и утром в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях туман.
Карта осадков 10 марта / windy.com
Ветер переменный, 3-8 м/с.
Карта ветров 10 марта / windy.com
Прогноз погоды на вторник, 10 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9…+11, переменная облачность
Львов – +9…+11, переменная облачность
Ивано-Франковск – +8…+10, переменная облачность
Тернополь – +9…+11, переменная облачность
Черновцы – +9…+11, переменная облачность
Хмельницкий – +10…+12, переменная облачность
Луцк – +8…+10, переменная облачность
Ровно – +8…+10, переменная облачность
Житомир – +9…+11, переменная облачность
Винница – +11…+13, переменная облачность
Одесса – +13…+15, переменная облачность
Николаев – +15…+17, переменная облачность
Херсон – +16…+18, переменная облачность
Симферополь – +15…+17, переменная облачность
Кропивницкий – +14…+16, переменная облачность
Черкассы – +13…+15, переменная облачность
Чернигов – +12…+14, переменная облачность
Сумы – +13…+15, переменная облачность
Полтава – +13…+15, переменная облачность
Днепр – +15…+17, переменная облачность
Запорожье – +17…+19, переменная облачность
Донецк – +15…+17, переменная облачность
Луганск – +13…+15, переменная облачность
Харьков – +16…+18, переменная облачность
Киев – +11…+13, переменная облачность
Погода 10 марта / meteo.gov.ua
Температура в западных областях и Житомирской области ночью 1-6° тепла, днем – 7-12°. В Карпатах в течение суток температура продолжит удерживаться на отметке около 0°.
На остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке до 19° тепла.
В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.
Погода 11 марта / meteo.gov.ua
В среду 11 марта в Украине ожидается небольшой дождь. Исключением станут южные области. В Карпатах возможен мокрый снег.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат возможны порывы 25-28 м/с.
Температура ночью 3-8°, в западных областях 0-5° тепла. Днем воздух прогреется до 8-13°, в южных областях до 17°.
В Киеве в ночь на среду без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.