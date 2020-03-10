10 марта - приметы и обряды в День Тараса

Новости Украины:По приметам, 10 марта нельзя ложиться спать вечером или днем, иначе можно наспать себе кумаху – нечистую силу, не сулящую добра.

Традиции на 10 марта

Святого покровителя этого дня просят избавить от лихорадки, которую называют еще кумохой. Считалось, что весенняя лихорадка входит в человека, когда он спит, поэтому днем старались не спать. Она появляется из дремучего леса, где живет вместе с двенадцатью сестрами-лихорадками. Избавиться от кумохи можно было таким способом. Надо было прийти на то место, где лихорадка попала в тело больного, обсыпать все вокруг себя ячневой крупой и, кланяясь на все четыре стороны, сказать:

"Прости, сторона, мать сыра земля! Вот тебе крупиц на кашу, вот и тебе, кумоха!" Снова раскланиваются на все стороны и идут домой, веря в выздоровление.

Считалось, что если носить змеиный выползок (шкурку змеи), то заболевания можно избежать. Лечат лихорадку водой, которой был окачен колокол, или кладут в изголовье больного послед от родившегося теленка или ребенка, поскольку считается, что кумоха этих нечистот не любит. Иногда в пол около двери вколачивают подкову, кладут больного на медвежью шкуру или же топят печь особенно смолистыми дровами - считается, что лихорадка не любит запаха смолы или зверья. По мнению крестьян, только сок осиновой коры, соскобленной непременно снизу вверх, помогает против лихорадки, иначе "лихоманка не выйдет".

Кроме того, хорошо помогают от лихорадки и заговоры. Надо наговорить на воду и дать ее выпить больному. Заговорные слова такие: "На горе Фаворстей, под дубом Мамврийским, сидят Сихаил, Михаил, и тут собрались все силы небесные, ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, а идут семь дев простоволосы и без пояса, и они им молвят: "Кто вы есть, девы?" Они же говорят: "Дочери царя Ирода". - "Где идете?" - "Идем в мир кости человеческие ломать и тела их томить". И они им дали по тысяче ран железными палками да ввергли их во огненное море: "Не дай Бог, вам бывать из огненного моря ни в роду, ни в племени". Собрались силы небесные, ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, отогнали от раба Божьего (имя)". Ни в коем случае нельзя смотреть в этот день с улицы через окно в дом, не то лихорадка может поймать: через стекло-то она на тебя и смотрит.

Еще считали, что если сорвется в этот день с крючьев избяная дверь, то предвещает это великую домашнюю беду: смерть кого-нибудь из домочадцев, пожар или мор оспенный.

Приметы и поверья

Гром в этот день предвещает похолодание.

Хорошая погода на Тарасия обещает пригожее лето.

Сны, увиденные в ночь с 9 на 10, не сбудутся.

Вороны купаются – к теплу.

Снег с дождем – к полноводью.

Людям, родившимся 10 марта, подходит оникс.