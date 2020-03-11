В Одесской области пьяные подростки разбили на кладбище гранитные памятники

Новости Украины:Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности.

В Савранском районе Одесской области пьяные подростки разбили на кладбище четыре гранитных памятника. В Савранском отделении полиции, в правоохранительные органы поступило сообщение о повреждении дорогостоящих памятников на местном кладбище.

Полиция установила, что четыре гранитных памятника разбили трое подростков в возрасте 13-15 лет. Как отмечается, дети совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В присутствии родителей они признались в содеянном, но почему так поступили - не объясняют.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, дети - с проблемных семей, родители ими не интересуются. Поскольку они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после окончания расследования материалы производства будут направлены в суд с ходатайством о принятии в отношении правонарушителей принудительных мер воспитательного характера.