В Запорожье пограничник брал взятки за беспрепятственное рыболовство в Азовском море

Новости Украины:В Запорожье задержали пограничника взяточника, который получал неправомерную выгоду за выход в акваторию Азовского моря для рыболовства.

В Запорожье правоохранители задержали пограничника, который требовал у гражданина 10 тысяч гривен "вознаграждения" за беспрепятственный выход в акваторию Азовского моря с целью рыболовства.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Мелитополе задержали начальника одного из отделов Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, чиновник требовал у гражданина 10 тысяч гривен "вознаграждения" за беспрепятственный выход в акваторию Азовского моря с целью рыболовства.

Военнослужащий задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас планируется сообщения ему о подозрении.

В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.