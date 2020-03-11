В Одесской области во дворе дома взорвалась граната

В городе Рени Одесской области ночью во дворе частного дома произошел взрыв.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, сегодня ночью в территориальное отделение полиции поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о том, что на его дворе взорвался неизвестный предмет.
По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад здания.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
"Правоохранители устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц", - отметил заместитель начальника Ренийского отделения полиции Валерий Кадина.