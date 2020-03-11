Скачать
Среда, 11.03.2020
Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей
Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей
Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма
Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма
Белодед рассказала о своей мотивации, планах и целях
Белодед рассказала о своей мотивации, планах и целях
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 марта

День на Донбассе: боевики обстреляли школу

День на Донбассе: боевики обстреляли школу
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты били по жилых кварталах на окраинах Марьинки.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах н.п. Марьинка, в том числе общеобразовательную школу №2, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области - персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Так, установлено, что в районе обстрела также находилась школа.

"В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы", - говорится в сообщении.

Боевики на Донбассе снова стреляют из-за спин мирных людей

После завершения обстрела сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Отмечается, что погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

В свою очередь командование ООС подчеркивает, что Вооруженные силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
03 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
04 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
05 Пять продуктов, способные улучшить состав крови
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь и похолодание: чем &quot;порадует&quot; погода сегодня, 11 марта
Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня
День на Донбассе: боевики обстреляли школу
День на Донбассе: боевики обстреляли школу
В Украине - пятая смерть от гриппа в текущем году
В Украине - пятая смерть от гриппа
Утренние молитвы в Великий пост в 2020 году
Утренние молитвы в Великий пост в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь