В Харькове мужчина напал на бригаду скорой помощи, врача госпитализировали

Новости Украины:В Харькове мужчина напал на медиков скорой помощи, один из врачей в результате травм был госпитализирован.

В Харькове мужчина набросился на бригаду скорой помощи и ранил врача, который был госпитализирован.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация об указанном факте поступила 9 марта к оператору спецлинии полиции "102".

По предварительным данным, во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи. В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к данному уголовного преступления.