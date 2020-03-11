В Харькове мужчина напал на бригаду скорой помощи, врача госпитализировали

В Харькове мужчина набросился на бригаду скорой помощи и ранил врача, который был госпитализирован.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информация об указанном факте поступила 9 марта к оператору спецлинии полиции "102".
По предварительным данным, во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи. В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован.
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к данному уголовного преступления.