Украинец пытался вывезти в Польшу около десяти тысяч медицинских масок

Новости Украины:Сотрудники ГПСУ задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины в Польшу около 10 000 медицинских масок.

Пограничники обнаружили на дне автомобиля украинца пакеты с контрабандными защитными медицинскими масками.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Товар перевозил гражданин Украины в автомобиле марки "Фольксваген". Украинец ехал в соседнюю страну через пункт пропуска "Устилуг".

Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажного отделения иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки.

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривень.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования, вылечено 65 765 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.