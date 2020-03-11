Скачать
Среда, 11.03.2020
Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей
Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей
Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма
Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма
Белодед рассказала о своей мотивации, планах и целях
Белодед рассказала о своей мотивации, планах и целях
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия

Украинец пытался вывезти в Польшу около десяти тысяч медицинских масок

Украинец пытался вывезти в Польшу около десяти тысяч медицинских масок
10:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:dpsu.gov.ua

Новости Украины:Сотрудники ГПСУ задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины в Польшу около 10 000 медицинских масок.

Пограничники обнаружили на дне автомобиля украинца пакеты с контрабандными защитными медицинскими масками.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Товар перевозил гражданин Украины в автомобиле марки "Фольксваген". Украинец ехал в соседнюю страну через пункт пропуска "Устилуг".

В Одесской области во дворе дома взорвалась граната

Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажного отделения иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки.

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривень.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования, вылечено 65 765 человек.

В Кабмине примут окончательный план по борьбе с коронавирусом

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Маски, ГПСУ, ГСЧС, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
05 Пять продуктов, способные улучшить состав крови
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь и похолодание: чем &quot;порадует&quot; погода сегодня, 11 марта
Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня
Работа может остановиться: &quot;Общественное&quot; обратилось в Кабмин
"Общественное" обратилось в Кабмин
В Украине - пятая смерть от гриппа в текущем году
В Украине - пятая смерть от гриппа
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь