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В Днепре ребенок отравился и погиб, отравившись угарным газом, два ребенка в больнице

В Днепре ребенок отравился и погиб, отравившись угарным газом, два ребенка в больнице
12:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: dp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Днепровской области в результате утечки угарного газа погиб ребенок и двоих госпитализировали.

В Днепровской области в результате задымления здания в городе Верховцево погиб 5-летний мальчик, еще двое детей 2019 и 2016 рождения с термическими ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом были доставлены в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Задымление в здании возникло 10 марта около 23:00. Мать в это время находилась в летней кухне, а дети находились одни в закрытом доме. 

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По предварительному заключению экспертов, в комнате с детьми загорелся мусор, в результате чего произошло задымление помещения.

В настоящее время проводится пожаро-техническая экспертиза для установления причин возгорания. По словам матери, в помещении замкнуло электропроводку на удлинителе.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Украина, Днепро, Нацполиция, ГУНП.
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